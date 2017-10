Pierre Lévesque s’engage à attirer de nouvelles familles

Dans le but d’attirer de nouvelles familles à Rivière-du-Loup, le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup Pierre Lévesque mise sur une stratégie promotionnelle et sur des incitatifs pour les acheteurs d’une première résidence. Il veut aussi consolider des attraits déjà présents sur le territoire comme le parc des Chutes et le parc de la Pointe.

Les problèmes de main d’œuvre pourraient être résolus, selon M. Lévesque, par la croissance démographique de la Ville. Entre 2011 et 2016, la population de Rivière-du-Loup a connu une croissance de 0,3 %, soit une hausse de 60 personnes en cinq ans. «Dans un contexte de vieillissement de la population et de pénurie de main d’œuvre, à un moment donné, on va frapper un mur», explique Pierre Lévesque.

En ce qui concerne les incitatifs destinés aux acheteurs d’une première résidence, le candidat demeure prudent. «Pour l’accession à la propriété, il faut regarder ce qu’il est possible de faire, comme un crédit de taxes foncières ou un incitatif qui demeure dans un cadre légal.» La Ville La Pocatière a dû mettre fin à son programme d’encouragement à l’établissement résidentiel à la fin du mois de septembre à la suite d’une décision rendue par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Selon le MAMOT, «il n’existe pas de disposition législative permettant d’accorder une aide, que ce soit sous la forme d’un crédit de taxe, d’un crédit de droit de mutation ou d’une autre modalité (don de terrain, remise en argent, etc.) afin de favoriser la construction d’une nouvelle résidence ou l’arrivée de nouveaux résidents.»

PROJETS

Il propose entre autres l’installation d’un parc à chiens dans le secteur du verger du parc des Chutes. «C’est un secteur plus isolé des résidences, et le premier projet a échoué à Rivière-du-Loup. Il faut aussi finaliser la préparation des sentiers et ajouter des jeux pour enfants», ajoute Pierre Lévesque. Un tracé pour les cyclistes à travers le parc des Chutes, reliant la rue Hélène au centre-ville peut aussi être une avenue exploitée par le candidat.

Le développement d’activités nautiques en lien avec le chalet de la Côte-des-Bains afin de faciliter l’accès au fleuve pour les petites embarcations et le nettoyage des berges dans le parc de la Pointe font aussi partie de ses projets.

«Une structure d’affichage sur le bord de l’autoroute et aux entrées de Rivière-du-Loup pourrait nous permettre d’être plus accueillants. Un programme d’illumination et de mise en valeur de nos bâtiments patrimoniaux, un peu à l’image de ce qui se fait à Montréal et Québec serait aussi intéressant», souligne Pierre Lévesque.

Les évènements comme le congrès touristique Bienvenue Québec 2018 ou encore les Jeux du Québec 2021 doivent selon lui s’inscrire dans le cadre d’une campagne de promotion de la Ville de Rivière-du-Loup à l’échelle nationale.