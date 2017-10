Le conseil municipal sortant de Notre-Dame-du-Portage dresse son bilan

Le conseil municipal sortant fera parvenir cette semaine par la poste aux électeurs de Notre-Dame-du-Portage un bilan de ses réalisations des quatre dernières années. Une publication payée par le maire sortant et ses conseillers.

«Il nous semblait important de rendre compte à nos citoyens de l’état d’avancement de nos engagements pris en campagne électorale en 2013, mais également de l’évolution du taux de taxes général à 0,70 $ du 100 $ d’évaluation depuis 2015 et du surplus accumulé, soit +60% de 2013 à 2017» a commenté le maire Vincent More par voie de communiqué.

En plus de l’entretien et de la mise à niveau des infrastructures municipales existantes, le conseil sortant rappelle que plusieurs projets ont vu le jour au cours des quatre dernières années avec entre autres, l’aménagement de deux parcs intergénérationnels, l’aménagement du parc de l’Anse, le projet d’affichage et l’asphaltage de la rue des Îles.

M. More entend dévoiler son plan d’action 2017-2021 ainsi que la présentation des six conseillers indépendants soutenant sa candidature la semaine prochaine.