Le chemin du Portage abordé dans la campagne électorale

La Fédération Histoire Québec profite de la présente campagne électorale pour sensibiliser les candidats aux différents postes des conseils municipaux à l’importance du patrimoine architectural dans leur milieu. Dans la région, l’organisme souhaite sensibiliser les candidats au projet du chemin du Portage, piloté par Patrimoine et Culture du Portage avec la collaboration des membres du comité de travail inter-MRC.

Une équipe a parcouru le territoire et réalisé la géolocalisation de ce tracé centenaire, qui s’étend du fleuve St-Laurent (à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage) jusqu’au Fort Ingall à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), en traversant les territoires de Saint-Antonin, Saint-Hubert, Saint-Honoré et Saint-Louis-du-Ha! Ha!

«Votre proposition de mise en valeur de l’histoire du chemin du Portage associée à l’usage des bâtiments du noyau patrimonial nous apparait un projet très porteur, qui s’ajoutera à l’offre touristique déjà intéressante. L’appropriation des précieux immeubles patrimoniaux de l’îlot paroissial par la municipalité, leur mise en valeur et leur usage à des fins culturelles s’impose tout naturellement dans un lieu de villégiature, membre de l’Association des plus beaux villages du Québec. Nous profitons aussi de cette occasion pour apporter notre reconnaissance aux municipalités qui par leurs efforts de sauvegarde et de mise en valeur de leur patrimoine et de leur paysage ont eu le privilège de devenir membres de l’Association des plus beaux villages du Québec, ce qui leur procure une visibilité et leur assure une fréquentation touristique intéressante», ont mentionné dans une lettre Clément Locat du Comité du Patrimoine et Richard Bégin, président de la Fédération Histoire Québec.

Rappelons que la présentation du travail de géolocalisation et de mise en valeur du chemin du Portage aura lieu le vendredi 27 octobre, dans le cadre d’un 5 à 7 organisé au Mont-Citadelle au 69 Route du Mont Citadelle à Saint-Honoré-de-Témiscouata.