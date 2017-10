Gaétan Gamache dévoile ses engagements électoraux

Le maire sortant de la Ville de Rivière-du-Loup Gaétan Gamache a présenté le 13 octobre ses engagements concernant le partage des services aux municipalités avoisinantes et ceux permettant de stimuler le développement économique dans le parc industriel.

Installé devant un boulevard Industriel fort bruyant, il a réitéré son intention d’offrir le service de traitement des eaux aux municipalités avoisinantes. «On se doit dans les prochaines années rapidement d’offrir autant à nos voisins de l’est que de l’ouest cette eau qui leur permettra aussi de se développer. Notre usine est performante et efficace», a précisé le candidat à la mairie de la Ville de Rivière-du-Loup, Gaétan Gamache.

Selon lui, le service incendie dispensé par la Ville pourrait être également offert à d’autres municipalités avoisinantes. Notre-Dame-du-Portage, Saint-Modeste et L’Isle-Verte bénéficient par ailleurs déjà de la couverture incendie assurée par Rivière-du-Loup. Le candidat souhaite ainsi que les maires des municipalités limitrophes aient les coudes serrés afin de «bâtir un grand Rivière-du-Loup uni». «Le mot fusion aujourd’hui n’est pas à la mode. On n’a pas à travailler sur une fusion. On doit partager les services. Les gagnants seront les citoyens ou les entreprises», estime M. Gamache.

PARC INDUSTRIEL

Ce dernier souhaite également ouvrir le parc industriel de Rivière-du-Loup à toute la région. «On est ouverts comme ville-centre à être partenaire avec Cacouna, par exemple, qui a des grands désirs de parc industriel (…) notre parc industriel régional doit être axé vers la technologie et l’économie circulaire.»

Pour les détracteurs qui affirment que le maire sortant a refusé des entreprises qui souhaitaient s’installer dans le parc industriel, il répond que le désir premier de la Ville est de le remplir de manufactures et d’industries.

«Le parc industriel, ce sont tous les citoyens de Rivière-du-Loup qui paient pour ça. Si les entreprises intéressées ne créent pas d’emplois, on les invite à se trouver un endroit ailleurs sur notre territoire ou sur les territoires voisins. On doit garder nos terrains pour les entreprises les plus performantes dans le futur en lien avec la manufacture», complète Gaétan Gamache.

Il ajoute que le nouveau Fonds d’appui au rayonnement des régions pourrait être un levier supplémentaire pour le développement industriel régional. Le maire sortant a l’intention de poursuivre le travail amorcé avec le Service de développement économique, notamment en attraction de main d’œuvre.