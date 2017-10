Martin Rioux-Beaulieu se présente comme conseiller à Dégelis

Martin Rioux-Beaulieu annonce sa candidature au poste de conseiller municipal #2 de Dégelis aux élections municipales du 5 novembre.

Originaire de Dégelis, il a choisi de revenir s’y établir après des études en administration et en science politique à l’Université Laval. Depuis son retour, il tente de s’impliquer le plus possible à travers diverses actions bénévoles. En effet, depuis six ans, il s’implique activement pour la population de Dégelis en tant que bénévole du Club Lions, dont il assure la présidence en ce moment.

Au plan du développement régional et économique depuis bientôt quatre ans, il fait partie du conseil d’administration de la Corporation de développement économique de la région de Dégelis, dont il est aussi l’actuel président.

Enfin, il représente depuis deux ans la région de Dégelis (St-Jean-de-la-Lande et Packington) sur le conseil d’administration du Comité d’investissement de la MRC de Témiscouata. Devenir conseiller municipal s’inscrit donc en continuité au travail déjà entrepris afin d’en faire davantage pour la communauté