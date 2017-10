Dépôt officiel de la liste électorale à Rivière-du-Loup

Le président d’élection à Rivière-du-Loup a procédé au dépôt officiel de la liste électorale, ce 2 octobre, en vue de l’élection municipale du 5 novembre prochain. Il désire informer les électeurs de la réception prochaine d’un avis d’inscription et de la façon de procéder pour s’inscrire si nécessaire. En nouveauté, il est par ailleurs maintenant possible de valider en ligne son inscription à la liste électorale. RÉCEPTION DES AVIS DU 9 AU 16 OCTOBRE Les avis d’inscription sur la liste électorale et les cartes de rappel aux électeurs inscrits seront livrés par la poste entre les 9 et 16 octobre, à chacune des adresses de la ville. Si un électeur ne reçoit pas un tel avis ou que son nom n’apparaît pas sur l’avis livré, c’est qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale. Il doit alors se présenter à la Commission de révision, qui se tiendra au bureau du président d’élection aux jours et heures suivants : Jour et date Heure Jeudi et vendredi 19 et 20 octobre 2017 10 h à 13 h 14 h 30 à 17 h 30 19 h à 22 h Samedi 21 octobre 2017 10 h à 13 h 14 h 30 à 17 h 30 Après le 21 octobre, il ne sera plus possible de faire ajouter son nom sur la liste électorale et il sera impossible de voter le 5 novembre prochain. VALIDATION EN LIGNE Il est par ailleurs désormais possible de vérifier en ligne son inscription à la liste électorale. Rendez-vous sur VilleRDL.ca , section « Élections 2017 ». En consultant l’énoncé « Liste électorale », un lien redirigeant vers un site sécurisé de validation, monbureaudevote.ca ,

est disponible. Après avoir inscrit ses code postal et numéro civique, le rappel des dates et lieux de Commission de révision, du vote par anticipation et du jour du scrutin liés à cette adresse deviennent accessibles, de même que l’onglet « Suis-je inscrit? ».

Pour l’instant, le président d’élection note que 15 914 électeurs sont inscrits sur la liste électorale et se répartissent ainsi :

District Électeurs inscrits de la Pointe 2 939 de l’Estuaire 2 184 Saint-Patrice 3 145 Fraserville 2 399 de la Rivière 2 044 de la Plaine 3 203

Pour toute information additionnelle, le président d’élection peut être joint au 418 867-6709 ou par courriel à georges.deschenes@villerdl.ca. Rappelons également l’adresse de son bureau : 75, rue de l'Hôtel-de-Ville, C.P. 37, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7.