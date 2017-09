Jean-Marie Dugas candidat à la mairie de Notre-Dame-des-Neiges

Déjà un candidat s’est montré intéressé à briguer la mairie de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Il s’agit de Jean-Marie Dugas, un avocat militaire retraité des Forces armées canadiennes.

Il a déposé sa déclaration de candidature dès la première journée qu’il était possible de le faire, le 22 septembre. M. Dugas réside depuis cinq ans à Notre-Dame-des-Neiges. Le candidat âgé de 62 ans est originaire de Matane. «Des gens sont venus me voir il y a quatre ans afin de m’encourager à déposer ma candidature, mais je leur ai dit que je devais d’abord connaitre la région», a-t-il expliqué. Ce dernier estime avoir fait ses devoirs et était prêt à se présenter cette année.

Selon lui, Notre-Dame-des-Neiges doit relever un défi de revitalisation. Il pense entre autres au secteur de la rivière Trois-Pistoles qui aurait avantage à être dynamisé. «Il y avait des cantines de rue à l’occasion, il faudrait les ramener. On a de très belles installations pédestres aux abords du fleuve, il faut être plus proactifs pour les faire connaitre», souligne le candidat.

Il entend poursuivre le développement entamé par l’administration actuelle et consulter davantage la population de la municipalité dans le développement des projets à venir. Selon nos informations, André Leblond, le maire sortant de Notre-Dame-des-Neiges, ne briguera pas d’autre mandat.