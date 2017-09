Louise Labonté veut des solutions durables pour Pohénégamook

La mairesse Louise Labonté demande aux citoyens de Pohénégamook de lui accorder à nouveau leur confiance pour les quatre prochaines années. «Je ne vous surprendrai pas d’expliquer cette décision murement réfléchie au désir de vouloir poursuivre dans le dossier du sinistre 2015 afin que des solutions durables soient définies pour l’avenir», a-t-elle expliqué.

«Mon engagement à titre de mairesse dans ce dossier me suggère de ne pas quitter alors que la mer est encore agitée», a poursuivi Mme Labonté à cet effet. La candidate désire aussi poursuivre la démarche actuelle de réorganisation et d’optimisation des services municipaux enclenchée depuis un an.

La gestion de la dette, les communications, la gestion des plaintes, la consolidation du Service en sécurité incendie et le renouvèlement des ententes de travail avec les employés municipaux sont au nombre des dossiers qui seront au centre des préoccupations du prochain conseil municipal. Mme Labonté souhaite également apporter une attention particulière à l’attractivité de Pohénégamook, autant au niveau des familles que du tourisme et de l’emploi.

«Je suis fière des réalisations de notre équipe municipale tout au cours de ce dernier mandat. Nous avons investi beaucoup de temps et d’énergie dans de nombreux projets, en vain pour certains et d’autres qui se poursuivent. Je suis convaincue qu’il me reste encore beaucoup à faire avec ma future équipe pour bien implanter le travail amorcé et poursuivre dans les projets en cours et à venir», a commenté Louise Labonté.

Élue pour une première fois à ce poste en novembre 2009, Louise Labonté entend consolider et améliorer les services tout en tenant compte du portefeuille des contribuables. «J’ai entendu ce message de plusieurs citoyens et mon engagement sera orienté vers cet objectif majeur pour notre municipalité, sans cependant manquer les opportunités qui pourraient arriver en cours de route», a-t-elle indiqué.

Rappelons que les candidats aux élections municipales qui n’auront pas d’adversaires seront élus par acclamation le 6 octobre prochain. Pour les autres, le scrutin sera tenu le 5 novembre. «Je vous invite à prendre part à cet exercice démocratique que sont les élections municipales afin d’élire ceux et celles qui vous représenteront au cours du prochain mandat de quatre ans. Personnellement, je réitère votre confiance et votre collaboration afin de poursuivre le travail amorcé», a conclu Louise Labonté.