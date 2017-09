Steeve Drapeau veut une communication ouverte avec le maire

Steeve Drapeau, candidat dans le district de l'Estuaire aux prochaines élections municipales à Rivière-du-Loup, souhaite que la prochaine personne qui occupera le poste stratégique de maire soit un vrai joueur d'équipe.

«Lorsqu'on s'engage en politique, on veut faire bouger les choses, faire valoir notre bagage d'expérience au sein du conseil pour ainsi faire avancer les choses. Et pour y arriver, on doit toujours travailler en équipe.» C'est pourquoi le candidat Drapeau lance un message clair aux aspirants à la mairie. «Donnez de véritables mandats aux futurs conseillers et profitez de l'expertise de tous les membres du conseil municipal.»

Pour Steeve Drapeau, le nerf de la guerre en politique demeure, entre autres, la communication. Selon lui, il faut améliorer nettement la fluidité des communications au sein même de l'appareil municipal. De plus, il rappelle aux candidats briguant la mairie qu'il sera essentiel d'améliorer les communications entre les sept membres du conseil municipal. «Je m'attends à ce que le prochain maire soit continuellement en communication avec nous. L'ère des comités restreints à trois est révolue!»

Finalement, Steeve Drapeau souhaite encore plus de rencontres et de consultations publiques auprès des contribuables. «Faudra écouter nos gens et vulgariser davantage nos grands projets, les gens sont assez intelligents ensuite pour adhérer ou non. L'exemple de la côte Saint-Pierre en constitue un bel exemple: on aurait dû dès le départ présenter ce projet aux citoyens, cela aurait évité bien des désagréments.»