Pierre Lévesque dépose sa candidature et critique la gestion des finances

Le 22 septembre marquait le départ officiel de la période électorale municipale au Québec. Le candidat Pierre Lévesque n’a pas perdu de temps et s’est présenté à l’hôtel de ville de Rivière-du-Loup entouré de son équipe en matinée afin d’y déposer sa candidature en tant que maire, et 50 signatures l’appuyant.

Il en a aussi profité afin de présenter son deuxième engagement, soit réviser les programmes municipaux et les services de la Ville de Rivière-du-Loup afin de réduire les frais administratifs. «Le 100 M$ de projets pour les trois prochaines années, ça fait peur et on ne souhaite pas augmenter les taxes. Il va falloir revoir les choses, c’est certain», a commenté Pierre Lévesque. Les frais administratifs ont bondi de 25% au cours des deux dernières années, passant de 4,2 à 5,2 M$, selon le rapport financier de la Ville de 2016.

«Il faut réévaluer les projets un à un et les services. Il y a des gros projets, est-ce qu’ils sont tous nécessaires? Est-ce qu’on a vraiment les moyens?», se questionne le candidat. Ce dernier estime que la dette actuelle par habitant de 2 000$ pourrait grimper à 4 500$ en 2019 si tous les projets mis en marche se réalisent. Pierre Lévesque souhaite maintenant l’augmentation de la taxation au taux de l’inflation.

Il s’est aussi montré en faveur des fusions et des regroupements avec les Municipalités voisines afin de partager les services et de réaliser des projets communs. «Il faut se rapprocher de nos voisins, ce ne sont pas nos ennemis, mais nos partenaires», a-t-il souligné.

Après ses attaques envers l’ancienne administration de la Ville et la candidate Sylvie Vignet, un vent de sympathie a semblé souffler en faveur des élus déjà en place. Pierre Lévesque se défend d’avoir commis une faute stratégique. «Ces gens-là ont un mandat à défendre, je vais défendre la nouveauté, le changement. Je voulais marquer le changement entre l’ancienne administration et ce que je veux faire.»

Notons que Sylvie Vignet procèdera au lancement de sa campagne le 25 septembre prochain. Celle de Gaétan Gamache ne tardera pas non plus. Bien qu’il n’ait pas confirmé publiquement ses intentions, il a fait part de son désir de se représenter en tant que maire de la Ville de Rivière-du-Loup lors du lancement du Défi Everest en ces mots. «Je ne participe pas au Macadam Ultra, mais j’aurai mon propre Macadam à faire au cours des prochaines semaines», laissant peu de doutes planer quant à sa mise en candidature potentielle.

Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature en tant que maire ou conseiller doivent le faire avant le 6 octobre. Le jour de scrutin est fixé au 5 novembre prochain.

