Ginette Caron, candidate à la mairie de L’Isle-Verte

La conseillère Ginette Caron de L’Isle-Verte a annoncé le 20 septembre qu’elle présente sa candidature à la mairie de L’Isle-Verte pour les prochaines élections municipales. Elle souhaite ainsi succéder à Ursule Thériault, qui l’appuie dans ses démarches.

«Il y a de beaux projets qui s’en viennent et je pense être la personne de la situation pour servir ma municipalité. Cela n’a pas toujours été facile au cours des quatre dernières années, mais je veux bâtir à partir de cette expérience», explique Mme Caron.

Cette dernière était mairesse suppléante lors de l’incendie de la Résidence du Havre de L’Isle-Verte en janvier 2014. Elle a géré cette crise sans précédent avec beaucoup de sang-froid en attendant le retour d’Ursule Thériault, alors absente du pays. Les dissensions et absences répétées de certains conseillers lors des séances du conseil municipal de 2014 à 2017 n’ont pas non plus facilité le mandat des élus.

Ginette Caron nomme entre autres les projets de mises aux normes de l’eau de la Municipalité et le développement touristique sur lesquels elle souhaite se pencher. Elle entend également procéder à une réfection régulière des routes.

«Je fais partie de l’ancien conseil, je connais les chiffres et je suis au courant des dossiers. Il y a eu des choses de faites au cours des dernières années et j’entends les continuer», souligne la candidate.

Ginette Caron possède une formation en administration. Elle a travaillé pour les Caisses populaires Desjardins et s’occupe de la gestion administrative du Potager Côte d’Or de L’Isle-Verte. L’entreprise emploie de 40 à 50 employés l’été pour la cueillette. La candidate originaire de L’Isle-Verte est âgée de 52 ans et mère de quatre enfants.