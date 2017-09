Améliorer les communications, un premier engagement de Pierre Lévesque

Une semaine après le lancement de sa campagne, le candidat à la mairie de Rivière-du-Loup Pierre Lévesque a dévoilé son tout premier engagement, s’il est élu le 5 novembre prochain lors des élections municipales. «Les communications sont au cœur de la relation entre la Ville et les citoyens», a-t-il expliqué.

Il souhaite ainsi amorcer un virage vers une approche calquée sur le service à la clientèle à la Ville. «Par le biais de sondages, cela nous permettra de connaitre l’opinion des citoyens sur les services qui sont offerts et de mieux comprendre notre ‘’client’’», précise Pierre Lévesque.

Ce dernier s’est aussi engagé à animer une chronique du maire au sein de différents médias et de maximiser l’utilisation des médias sociaux et site web de la Ville. Il entend aussi vulgariser les avis publics afin de les rendre compréhensibles pour la population. «Les gens ont toujours l’impression de se faire passer un sapin lorsqu’ils ne comprennent pas ce qui est écrit», a soutenu le candidat en brandissant un avis public publié dans le journal Info Dimanche.

Pierre Lévesque estime également que le vote des conseillers sur les résolutions prises au conseil devrait être rendu public puisqu’ils «ont droit à leur opinion». Les membres élus du conseil devront donc être en mesure d’assumer leur position et de la défendre, le cas échéant.

En ce qui concerne les communications entre la Ville et les différents commerçants qui sont parfois des travailleurs autonomes, il avait également son mot à dire. «Lorsqu’on bloque une rue pour des travaux, il y a certainement une perte d’achalandage qui va suivre. Cela a un impact direct et on doit communiquer avec eux», a-t-il complété.

Pour le moment, Pierre Lévesque a confirmé avoir dans son équipe une vingtaine de bénévoles pour l’aider à la mobilisation et au pointage lors de sa campagne électorale. Son local a pignon sur rue au 160, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

À noter que la période de dépôt des déclarations de candidature pour les élections municipales se déroule du 22 septembre au 6 octobre.