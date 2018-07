Mission accomplie pour le Festival Hommage

Décidément, le Festival Hommage a manqué aux amateurs de musique de la région. Ils ont été plusieurs centaines, si ce n’est pas quelques milliers, à avoir assisté au retour des Bayou Boys, groupe hommage à Creedance Clearwater Revival (CCR), ce vendredi 13 juillet, près de l’église Saint-Patrice.

Déjà, la foule était belle et dense lors de la prestation country de Yann Tremblay vers 20 h 30. Mais elle a sans aucun doute fait «hommage» aux soirées des années 90 lorsque le groupe mené par Michael McDonald, qui avait fait un malheur en 1995, s’est amené sur les planches.

«Je t’aime Rivière-du-Loup! C’est magnifique…cette soirée est magnifique. Merci à tous ceux et celles qui ont permis l’organisation de ce spectacle!», a d’ailleurs lancé le leader en début de performance, sous les applaudissements. Au cours de la soirée, il répétera «je t’aime Québec» en français, au grand plaisir des spectateurs.

Comme prévu, le dénivelé menant au parc Blais, créant une estrade naturelle devant la scène, a rapidement trouvé preneurs. Une grande partie du stationnement de l’église était également bondé tout au long du spectacle. On retrouvait aussi beaucoup de personnes qui profitaient de la musique dans le parc Blais, en groupe. C’est donc mission accomplie pour les organisateurs.

Côté musical, Yann Tremblay et les Bayou Boys n’ont pas déçu. Michael McDonald était bien en voix et les amateurs ont semblé apprécier les solos de guitare et les succès de CCR dont la célèbre Have You Ever Seen The Rain.

Partout sur le site, les gens profitaient de la soirée ensemble. Certains dansaient, d’autres chantaient. Les sourires étaient larges. Bref, c’était une belle réussite.