Un cinéparc mobile s’arrête à Saint-Jean-de-Dieu

Le Carrousel international du film de Rimouski poursuit sa tournée de Cinéparc et s’arrête à Saint-Jean-de-Dieu. Le 13 juillet à partir de 20 h, l’équipe vous invite dans le stationnement de l’aréna pour la projection gratuite de courts-métrages internationaux et du film «Un été sans point ni coup sûr».

Depuis le 6 juillet et ce pour plusieurs semaines pendant l’été, le Carrousel déplace son dispositif de Cinéparc mobile dans le Bas-Saint-Laurent. Second arrêt de la tournée, Saint-Jean-de-Dieu a choisi le film de Francis Leclerc« Un été sans point ni coup sûr». Le comptoir alimentaire tenu pour l’occasion par la Maison des Jeunes sera installé sur place et les spectateurs auront le choix entre barbe à papa, popcorn et des breuvages froids.

Axel Tavares, chargé de projet pour le Cinéparc, se dit heureux de l’accueil des spectateurs vendredi dernier à Saint-Marcellin. Malgré le mauvais temps, c’est plus de 100 personnes qui ont fait le déplacement la semaine dernière. «J’ai hâte de découvrir Saint-Jean-de-Dieu et ses habitants ce soir. Le Cinéparc est un évènement festif et intergénérationnel, n’hésitez-pas à venir avec toute votre famille!»

Cet évènement est rendu possible par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et a été encouragé par le Service des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu. Pour plus d’informations, le Carrousel invite les curieux à consulter l’évènement sur sa page Facebook ou son site internet.