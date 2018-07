Les Flâneurs sur la route présentent «Traction»

Le regroupement d’artistes Voir à l’Est – art contemporain présente pour une deuxième année un projet d’exposition itinérante sur tout le territoire bas-laurentien. Cet évènement apprécié du public, Les Flâneurs sur la route, visitera le Centre d’art de Kamouraska les 14 et 15 juillet, le parc de l’Église les 4 et 5 aout à Trois-Pistoles et le parc Pierre-et-Maurice-Gagné les 11 et 12 aout à Amqui.

Le vernissage de cette exposition se déroulera le 13 juillet à 17 h au parc Blais de Rivière-du-Loup, précédé d’une table ronde à 16 h. Le commissaire de cette exposition itinérante est André Du Bois qui a proposé aux artistes la thématique «Traction». Parmi les six artistes, on compte quatre membres de Voir à l’Est, soit Michel Asselin, Guillaume Dufour Morin, Fernande Forest et Marie-Josée Roy, et deux artistes invités par le commissaire, soit André Fournelle et Myriam Lambert. Les œuvres des artistes seront présentées en extérieur à proximité du camion utilisé pour le transport de l’exposition.

À compter du 14 juillet en matinée, le public est invité à venir visiter Les Flâneurs sur la route entre 11 h et 19 h à l’extérieur du Centre d’art de Kamouraska, soit dans son stationnement et sur ses terrains en façade. L’exposition est accessible jusqu’au 15 juillet à 1 9h. Des animateurs culturels seront présents pour expliquer les œuvres présentées ainsi que pour échanger avec le public.

Ce projet est né de la volonté des membres du regroupement d’artistes que Voir à l’Est sorte de Rivière-du-Loup et aille développer de nouveaux publics sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Ce groupe a pour mission de produire des expositions et des évènements en arts visuels afin de stimuler la production et favoriser les échanges entre les artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur.