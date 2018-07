La musique de CCR fera renaitre le Festival Hommage de Rivière-du-Loup

Lancé en 1993, le Festival Hommage renaitra de ses cendres pour un soir seulement au centre-ville de Rivière-du-Loup avec la venue des Bayou Boys, un hommage à Creedance Clearwater Revival (CCR) qui avait attiré plus de 8 000 personnes en 1995 près de l’église Saint-Patrice.

Ce spectacle rappellera certainement des souvenirs aux organisateurs Daniel St-Pierre et Guy Simard, de même qu’aux nombreux spectateurs présents lors de ces soirées musicales d’envergure.

De 1993 à 2005, l’évènement s’est tenu en plein air, dans le stationnement de l’église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup. Un site naturel pour accueillir les foules selon l’organisateur et propriétaire du Groupe Radio Simard, Guy Simard. Une estrade se crée naturellement avec le dénivelé menant au parc Blais.

Le coup d’envoi du tout premier Festival Hommage a été donné en force en 1993, avec la venue de l’hommage aux Beatles. Ils étaient alors arrivés en hélicoptère, puis s’étaient déplacés en limousine. «Quand nous avons commencé le Festival Hommage, il n’y avait que deux évènements d’envergure l’été à Rivière-du-Loup : nos spectacles et le Festival de blues, explique M. Simard. Je me rappelle que seulement la vente de chandails sur le site avait permis de payer tout le groupe. C’était vraiment au-delà de nos espérances. On s’attendait à quelques personnes, mais il y en avait des milliers, c’était fou!»

Ce site a d’ailleurs accueilli plusieurs spectacles majeurs. Les mélomanes se souviendront des groupes hommages à Shania Twain avec Donna Huber, aux Beach Boys, du Boogie Wonder Band, et bien entendu, à CCR.

Toutefois, l’animateur de radio à CIEL-FM et organisateur Daniel St-Pierre souligne que le succès de ces évènements est en grande partie tributaire de la température. «Il nous est seulement arrivé deux fois de devoir annuler en raison de la pluie.» Les deux organisateurs souhaitaient à la fois vivre un bon moment musical et rappeler des souvenirs au public louperivois.

HOMMAGE À CCR

Les Bayou Boys interprèteront le 13 juillet à partir de 20 h 30 près de l’église Saint-Patrice les plus grands succès du groupe CCR des années 1960 à 1970. Le chanteur des Bayou Boys, Michael McDonald, s’est rapidement remémoré le spectacle réalisé en 1995 à Rivière-du-Loup.

«Je me souviens de notre spectacle à Rivière-du-Loup, c’était dans les premières années du Festival Hommage. La foule était énorme, nous étions installés près de l’église et tout le stationnement était rempli de monde», se souvient-il. Les spectacles près des églises sont selon lui des emplacements de choix, puisqu’ils se trouvent bien souvent en plein cœur des villes.

La province de Québec est l’un des coups de cœur du chanteur. Il a lancé dans la langue de Molière un «Je t’aime Québec!» en entrevue pour le démontrer. Dans les années 1990, les Bayou Boys ont fait de nombreux spectacles au Québec, dont celui de 1995 à Rivière-du-Loup, qui a contribué à forger leur réputation.

Ils interprètent la musique de CCR depuis près d’une trentaine d’années, et le chanteur, Michael McDonald, est toujours aussi passionné. «J’aime la musique et j’aime celle de CCR. J’ai du plaisir à voir les gens qui apprécient notre musique. Le public nous donne de l’énergie et on leur redonne sous forme de musique», explique-t-il. Ce dernier amènera la musique et l’énergie de CCR à la foule de Rivière-du-Loup, grâce à sa voix, entrainée pour ressembler le plus possible à celle du chanteur de CCR, John Fogerty. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.