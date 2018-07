Nouvelles animations gratuites dans le parc de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

C’est en présence de la mairesse de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Anita O. Castonguay, et des jeunes du camp de jour qu’a eu lieu le 27 juin le lancement du tout nouveau «Croque-livres» dans le parc municipal.

Un «Croque-livres», c’est quoi ? Il s’agit d’une boite de partage de livres destinés aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. L’utilisation du «Croque-livres» est simple et gratuite. Un enfant peut prendre un livre ou en donner un sans aucune contrainte. Il ne s’agit pas de prêt de livres mais bien de partage et d’échange. La réalisation du «Croque-livres» a été rendue possible grâce à l’implication d’Anne-Christine Charest, pour la peinture et à Jeannot Lajoie et Cédric Lajoie pour le montage et la livraison.

Dans le parc municipal se trouvent deux coffres prêts à jouer WIXX. Ces derniers sont installés dans le parc de modules de jeux incluant des jouets de sable et l’autre près du terrain de balle et du terrain de soccer incluant du matériel sportif et récréatif. Ils peuvent utiliser librement ce matériel tout en prenant soin de celui-ci lors de son utilisation. Le comité de famille et la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska ont travaillé conjointement à la mise en place de ce nouveau matériel.