Nos Deux à la Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue

Le 7 juillet à partir de 20 h, un vent frais nous arrive directement d’un beau et très chouette tandem à découvrir «Nos deux», duo formé de David Pelletier et de Tania Langlois. Ils seront en spectacle à la Chapelle du Pied-du-Lac de Rivière-Bleue.

Une plume, une prose, deux voix en symbiose… Le duo invite les spectateurs à découvrir leur quotidien, et a course vécue par les jeunes familles, mais aussi des propos plus socialement engagés.

Au petit écran, David Pelletier, natif de Rivière-Bleue, a joué longtemps dans la série «Yamaska» et des rôles divers à la télévision, ainsi que Tania Langlois, qu'on a vu notamment dans «Rent» et le «FollieShow».

Pour plus d’informations ou achat de billets, il est possible de communiquer avec Ruth Lepage au info@chapellepieddulac.com ou au 418 955-9889. Les billets seront également vendus à l’entrée.