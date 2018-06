Un hommage à CCR à Rivière-du-Loup

Le 13 juillet, l’ambiance du Festival Hommage renaitra pour un soir seulement lors du spectacle hommage à CCR par les Bayou Boys à 20 h 30 dans le stationnement de l’église Saint-Patrice à Rivière-du-Loup, organisé par le Groupe Radio Simard.

En 1995, c’est plus de 8 000 personnes qui ont vu ce même hommage sur le même site. L’animateur de la Zone country à Ciel FM, Yan Tremblay, assurera la première partie de ce spectacle. Le groupe interprètera les plus grands succès de CCR qui ont marqué les années 1960 et 1970. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.