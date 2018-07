Vente de livres usagés à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours

La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours de Trois-Pistoles tiendra du 3 au 14 juillet une méga vente de livres usagés. Ainsi, plusieurs livres, autant des best-sellers que des classiques, seront mis en vente au cout de 1 $ ou 3 $. Une belle occasion pour vous procurer des livres à faibles couts et pour faire le plein de lecture pour la saison estivale.

Mentionnons que cette méga vente est possible grâce aux dons de livres. Les bénévoles de la bibliothèque œuvrent au tri et à l’élagage des dons, à la sélection des ouvrages pouvant être ajoutés à la collection locale de la bibliothèque et bien sûr à la vente des livres non-retenus. Les fonds ainsi récoltés servent à l’acquisition de nouveaux livres, sélectionnés par les bénévoles. Bien que vous trouviez tout au long de l’année certains ouvrages usagés à vendre, une quantité colossale sera mise en vente à l’occasion de la méga vente de livres usagés.

Il est à noter qu’à compter du 26 juin, l’horaire estival de la bibliothèque entre en vigueur, offrant ainsi 23 heures d’accès pendant lesquelles vous pouvez profiter des services de votre bibliothèque, que ce soit pour y travailler, y lire ou encore y voir les différentes expositions. Pour toute information, nous vous invitons à contacter la bibliothèque en composant le 418 851-2374.