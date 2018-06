« Entre France et Nouvelle-France » à La Vieille Gare

Le 3 juillet à 19 h, La Vieille Gare de Rivière-Bleue nous propose le rendez-vous «Entre France et Nouvelle-France» avec Maurice Landry. Cette présentation Powerpoint se concentre sur deux voies d’interprétation maritime : l’évolution des outils de navigation et les conditions de vie de nos ancêtres pendant leurs traversées entre la France et la Nouvelle-France aux 17e et 18e siècles.

Depuis très longtemps, les navires transportent des denrées, des outils, des meubles, des objets de toutes sortes et des êtres humains d’un pays vers un autre. Le conférencier nous instruira sur les conditions difficiles auxquelles nos ancêtres ont été soumis en termes de nourriture, d’eau douce, de logement à bord des navires qui prenaient jusqu’à trois mois pour arriver à bon port. Il abordera aussi la façon de trouver sa route en haute mer et nous fera voir de quelle manière le savoir et les techniques de navigation ont évolué à travers les siècles.