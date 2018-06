Les Petits Chanteurs du Mont-Royal à Trois-Pistoles

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles s’associe à la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles pour vous offrir cette année, le spectacle des Petits Chanteurs du Mont-Royal, dirigé par Andrew Gray depuis 2016.

Ce concert aura lieu le samedi 23 juin, 19 h 30 à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Le programme sera composé majoritairement de musique profane.

La Maîtrise a pour mission de donner une formation musicale avancée dans le but de former un chœur qui vient enrichir la liturgie lors des célébrations de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. La Maîtrise est composée de 210 garçons âgés de huit à dix-sept ans; de ce groupe une quarantaine seront à Trois-Pistoles. Ces enfants, d’origines culturelles diverses, proviennent du Montréal métropolitain.

Tout au long de l’année, on peut entendre les Petits Chanteurs du Mont-Royal à plus de soixante célébrations religieuses à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et lors de nombreux concerts. Ils ont de plus souvent chanté à l’étranger, notamment en Corée, au Venezuela, à Cuba, aux États-Unis et dans différents pays d’Europe. Les Petits Chanteurs du Mont-Royal ont plusieurs disques à leur actif ; leur dernier est consacré aux œuvres de Vierne et Widor pour deux chœurs et deux orgues.

Le cout des billets de concert est à prix populaire, soit 20 $ en prévente, 25 $ à la porte. Les billets sont en prévente chez Kadorama, au dépanneur Guérette et au Presbytère de Trois-Pistoles ou pour information, on appelle le 418-851-4031. Nouveauté cette année vous pouvez vous procurer vos billets en ligne sur le site : lepointdevente.com (des frais s’appliquent).