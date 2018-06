VOIR À L’EST − art contemporain au Manoir Fraser

Pour une troisième année consécutive, le regroupement d’artistes participe à l’animation culturelle du Manoir Fraser et occupe du 21 juin au 15 septembre ce lieu patrimonial par la présentation d’une exposition collective de 15 artistes de VOIR À L’EST – art contemporain sous le thème «Mon manoir à moi...», dont le vernissage aura lieu le 21 juin, sous une formule 5 à 7.

Dans cette exposition, installations, photographies, peintures, dessins sont exposés. Des ateliers familiaux sont également au programme. Ceux-ci auront lieu le samedi 28 juillet, 11 et 25 aout ainsi que le 8 septembre, de 14 h à 16 h. Dès le samedi 28 juillet, Dorys Tremblay sera sur place pour animer un atelier «Jeune futur architecte à l’œuvre», par la suite Guillaume Dufour Morin le 11 aout «Touristes, trop touristes», Michel Asselin le 25 aout «Les empreintes du Manoir» et Marie-Josée Roy le 8 septembre «Toutes les couleurs sont dans la nature». Durant ces ateliers, vous êtes invités à réaliser des œuvres en lien avec le Manoir, en compagnie des artistes. Un 5 à 7 le 13 septembre est prévu pour découvrir les productions de ces quatre ateliers familiaux.

L’accès aux expositions et activités de VOIR À L’EST est gratuit. Pour information et inscription aux ateliers familiaux, composez le 418 867-3906.

Les partenaires pour cet évènement sont : le ministère de la Culture et des Communications (MCC), la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup, la Société de Sauvegarde du Patrimoine du Grand-Portage, le Manoir Seigneurial Fraser, le Cégep de Rivière-du Loup et CIMA+. VOIR À L’EST − art contemporain est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à produire des expositions et des évènements grand public en arts visuels.