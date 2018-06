La biblio invite les 3 à 12 ans à lire en compagnie des… extraterrestres!

Le décompte est amorcé, les enfants comptent les dodos avant l’arrivée des vacances. Pour encourager les jeunes à lire pendant le congé, le Club de lecture d’été Desjardins de la bibliothèque Françoise-Bédard est de retour, avec pour thème cette année les extraterrestres. Une journée d’inscription les attend d’ailleurs ce samedi 16 juin.

Si l’été est synonyme de découvertes, c’est aussi l’occasion de se plonger dans de fantastiques épopées d’un couvert à l’autre de livres d’aventures, d’histoires fabuleuses et de BD amusantes. En navette spatiale, en soucoupe volante, en voiture ou à pied, les enfants sont conviés à participer nombreux.

Dès le 16 juin à 10 h, les 3 à 12 ans sont ainsi conviés à venir s’inscrire au club de lecture à la bibliothèque. Il demeurera ensuite possible d’inscrire les jeunes lecteurs, en se présentant simplement au comptoir du prêt de la bibliothèque. Pendant dix semaines, ceux-ci pourront collectionner des cartes, écrire de courtes «critiques littéraires» sur leurs lectures, accumuler des coupons de participation et lire, lire, lire! Les participants seront invités à la fête du Club de lecture le 8 septembre, avec un spectacle et le tirage de nombreux prix.

Rappelons que les impacts positifs de la lecture chez les enfants ne sont plus à démontrer, notamment en ce qui a trait à la persévérance scolaire. Il est d’ailleurs tout particulièrement important pour les élèves du primaire de lire l’été, que ce soit une BD, un livre ou même une recette, afin de maintenir le niveau acquis au cours de l’année scolaire et entamer la rentrée du bon pied.