Le Musée du Bas-Saint-Laurent présentera à partir du 14 juin une rétrospective des œuvres de l’artiste louperivois Michel Lagacé. L’exposition, intitulée «Les échappés du temps», mettra en valeur l’évolution de sa vision artistique de 1985-2018.

Le vernissage se tiendra le 14 juin au Musée à partir de 17 h. Deux œuvres de Michel Lagacé ont été rapatriées du Musée national des Beaux-Arts pour l’occasion. «L’exposition sera divisée en trois parties, comme une ligne du temps. On peut voir qu’au fils de ses œuvres, des éléments de son langage sont retravaillés, on perçoit la transformation et son évolution, mais nous on y retrouve toujours des symboles que l’on peut reconnaitre», explique la conservatrice du Musée du Bas-Saint-Laurent, Orianne Van Coppenolle.

Dans les années 1980, Michel Lagacé créait des œuvres plus figuratives et schématiques, où on pouvait deviner des personnages et des influences inspirées des premières civilisations et des peintures rupestres.

«À partir des années 1990, j’ai fait éclater les symboles pour les rendre plus abstraits et entrer dans la postmodernité. J’ai aussi exploré une autre avenue, vers 2008, en créant des œuvres numériques à partir de photos. Il y a toujours un rapport ludique dans mes œuvres qui peut s’expliquer par mon utilisation des couleurs» explique Michel Lagacé.

Il sera possible aussi de voir son évolution à travers les années 2000, où ses tableaux sont devenus plus minimalistes et simples, mais font référence aux motifs et aux couleurs qu’il utilisait même à ses débuts, comme un écho à ses premières œuvres. Le mur du fond de la salle d’exposition du Musée du Bas-Saint-Laurent sera recouvert de 21 œuvres de Michel Lagacé pour en faire une grande installation immersive. Après le vernissage du 14 juin, les œuvres de Michel Lagacé seront exposées jusqu’au 6 janvier.

Originaire de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé vit et crée à Notre-Dame-du-Portage. Après une maitrise en arts plastiques complétée à l’Université du Québec à Montréal en 1982, il s’est consacré à la peinture et à la réalisation d’œuvres numériques. Il a enseigné plus d’une trentaine d’années (de 1976 à 2010) au Département des arts du Cégep de Rivière-du-Loup et a participé à l’émergence du regroupement d’artistes Voir à L’Est. Plusieurs de ses œuvres se trouvent dans les grandes collections publiques du Canada. Il a déjà réalisé des expositions en solo au Musée du Bas-Saint-Laurent en 2008 et en 2012.