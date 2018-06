Les Vivaldistes du Grand-Portage au Centre culturel Berger

Les Vivaldistes du Grand-Portage invitent la population à leur concert de fin d’année. Une trentaine de violonistes se partageront la scène du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, le 9 juin à 19 h.

Accompagnés d’un pianiste, d’un guitariste, et avec la participation de l’ensemble l’Entracordes, ces musiciens de tous âges proposent un superbe moment musical. Avec ses airs classiques ou de styles variés, ses mélodies issues de notre enfance, ce spectacle est sans contredit une sortie familiale à ne pas manquer.

À but non lucratif, les Vivaldistes ont pour mission de promouvoir la culture musicale par l’apprentissage du violon. En offrant des cours à prix abordables, cet organisme permet à de nombreux jeunes de bénéficier d’un enseignement de qualité auprès de professeurs qualifiés et passionnés qui leur transmettent leur amour de la musique. Les billets seront disponibles à l’entrée le soir même du spectacle. L’admission est gratuite pour les 12 ans et moins.