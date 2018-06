Un vernissage de photos pour Univers Emploi

Univers Emploi a organisé le vernissage d’une exposition photo le 29 mai. L’activité s’est déroulée dans les locaux d’Univers Emploi au 298, boulevard Armand-Thériault, sous la présidence d’honneur de Bernard Bélanger, chef de la direction de Premier Tech.

Cette exposition photo a été réalisée afin de mettre en lumière le parcours de clients qui ont bénéficié des services d’Univers Emploi et qui ont réussi leur projet d’intégration professionnelle ou scolaire. «Chez Premier Tech, nous croyons que c’est par la formation de nos gens que le développement de nos régions peut se réaliser. En effet, nous sommes convaincus que le renforcement des compétences de base d’un individu augmente ses opportunités d’embauche, lui offre une mobilité plus grande au sein de l’entreprise et le mène à de meilleures conditions d’emploi. Visant à reconnaitre les réussites de la clientèle d’Univers Emploi, cette exposition est à l’image de la vision de notre entreprise. S’associer à des gens dynamiques et persévérants a toujours été pour Premier Tech une source d’enthousiasme et de fierté», a souligné M. Bélanger. De plus, selon Gino Albert, directeur général d’Univers Emploi : «Des gens compétents et de qualité habitent notre territoire. Cette exposition en est la démonstration. Nous sommes fiers du chemin qu’ils ont parcouru et heureux de pouvoir partager leur réussite».

En plus de mettre en scène des personnes qui ont réussi, cette exposition a démontré qu’un accompagnement personnalisé peut contribuer à l’épanouissement professionnel de chacun. Plusieurs personnes inscrites présentement dans un service au sein d’Univers Emploi ont participé à cet évènement.

Univers Emploi est un organisme qui dispense plus de 30 services pour toute personne ayant besoin d’assistance pour s'orienter face à son choix professionnel, pour développer son employabilité, pour trouver, intégrer ou réintégrer un emploi, pour se maintenir en emploi ou développer ses compétences d’entrepreneur.