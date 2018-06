Suivre la vague du tourisme créatif

Cet été, la papèterie artisanale l’Algue d’Or plonge dans une nouvelle tendance mondiale en pleine expansion : le tourisme créatif.

Des cours privés en fabrication de papier seront offerts en tout temps et trois dates ont été fixées pour des cours de groupes soit le 30 juin, le 26 juillet et 18 aout. Les visiteurs pourront également découvrir un nouvel espace de jardin et l’artiste-invitée de la saison, l’aquarelliste Marie-Jeanne Gagnon de Saint-Arsène. Pour information et réservation, il suffit de contacter le 418-898-4075 ou ccalusic@hotmail.com.