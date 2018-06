Quand l’été rime avec improvisation estivale

Fidèle à ses habitudes, la Ligue d’improvisation estivale (LIE) de Rivière-du-Loup est de retour pour une 20e saison. Tous les lundis, du 4 juin au 13 aout dès 20 h, la population est invitée à venir s’esclaffer à la salle Prelco de l’École de musique Alain-Caron, située au 75, rue Sainte-Anne.

La LIE est constituée de trois équipes (Saint-François, Saint-Patrice et Saint-Ludger) et implique plus d’une quinzaine d’improvisateurs de la région, en plus de son équipe de bénévoles.

Pour cette saison anniversaire, les capitaines seront Katy-Ève Côté, Sébastien Bouchard et Julien Tremblay. Benoit Ouellet et Louis-Robert Beaulieu-Guay qui assureront l’arbitrage de la saison 2018, Antony Côté sera en charge de la direction artistique, et l’accompagnement musical sera toujours assuré par le musicien louperivois Bastien Banville. Chaque année, une centaine de personnes se réunissent les lundis soirs, pour s’offrir l’ambiance festive et comique d'une ligue dont la réputation n'est plus à faire. Le spectacle s’adresse à un public large et de tout âge.

Pour plus d’information ou pour avoir accès au calendrier de la saison, il est possible de consulter la Page Facebook de la LIE, ou le site internet lierdl.com. L’improvisation estivale est présentée pour une 5e année consécutive par l’organisme sans but lucratif Sparages. Son assemblée générale annuelle se déroulera le 10 juin à 10 h à l’École de musique Alain-Caron.