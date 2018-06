Elle réalise un rêve à sa retraite

L’écrivaine Johanne Dumont, originaire de Saint-Jean-de-Dieu, a réalisé à la fois son rêve et son projet de retraite. Grande amatrice de littérature depuis son tout jeune âge, elle a lancé à la fin du mois d’avril dernier son tout premier roman, intitulé «Une tout autre histoire».

Marquée par son enfance passée dans les Basques, tous les évènements de son livre se déroulent dans la région du Bas-Saint-Laurent. «L’histoire s’est construite au fur et à mesure que j’écrivais. La couverture du livre, c’est une toile que j’ai peinte, tout est vraiment de moi. J’ai toujours aimé lire, et je voulais en écrire un moi-même. Avec l’écriture, je vois la facilité de rejoindre beaucoup de monde», explique Mme Dumont. Elle a mis quatre mois à corriger le manuscrit avant l’impression de son roman.

«Le personnage principal, Anne, est très dévoué, c’est une petite fille de la campagne, qui n’a pas beaucoup d’éducation. Elle tombe amoureuse d’un jeune homme et doit surmonter les difficultés de la vie, dont l’abandon d’un enfant issu d’un viol. La culpabilité qu’elle traine va se répercuter sur sa vie, et on la voit cheminer avec cela dans le temps, en gardant le secret», résume l’auteure.

Bien qu’elle habite maintenant à Saint-Jérôme, Johanne Dumont souhaitait s’inspirer d’une région rurale pour écrire son projet de retraite, après plus de 40 années passées à travailler dans le domaine des assurances de dommages. «Une toute autre histoire», des Éditions de l’Apothéose, est disponible à la Librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup et chez quelques libraires indépendants faisant partie du réseau de Distribulivres.