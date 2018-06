L’Atelier des arts du Grand-Portage souffle 50 bougies

L’Atelier des arts du Grand-Portage célèbre son 50e anniversaire cet été. Situé à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Portage depuis une douzaine d’années, il abrite les œuvres d’environ 20 artistes et artisans de la MRC de Rivière-du-Loup lors de la belle saison.

Accueillant en majorité des touristes lors de son ouverture en été, l’Atelier des arts du Grand-Portage compte de nombreuses productions dans une grande exposition, où il est également possible d’acheter des œuvres.

«Depuis les 20 dernières années, nous avons élargi notre gamme d’artistes. Ce ne sont pas seulement des artistes peintres, les visiteurs peuvent voir toute une variété d’œuvres», explique Suzanne Côté. On y retrouve des tableaux à l’aquarelle, l’acrylique, l’huile, mais aussi le travail de nombreux artisans tel que du tricot, du tissage, de la couture, des photos, de la porcelaine, et bien plus.

En 1993, pour son 25e anniversaire, l’Atelier des arts du Grand-Portage avait fait paraitre un livre-souvenir relatant l’implication de divers artistes en tant que présidents de l’organisme, ainsi que les évènements qui s’y sont déroulés.

Depuis sa création officielle, en 1968, les expositions de l’Atelier des arts du Grand-Portage ont occupés divers lieux culturels louperivois. On compte plusieurs expositions à la grange «La Tourbière», qui est maintenant le bâtiment de l’école Montessori, situé sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup, des présences au chalet de la Côte-des-Bains à la Pointe de Rivière-du-Loup, à la halte routière de Notre-Dame-du-Portage, et finalement à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Portage, sans compter les nombreuses invitations en provenance de partout dans la région.

C’est Ethelbert Boucher, conseiller-professeur d’arts, appuyé par Me Henri Chassé et 11 autres personnes qui ton formé l’association Atelier des arts du Grand-Portage en 1968, à la suite du Festival d’été louperivois de 1967 réunissant les artistes professionnels et amateurs de la région de Rivière-du-Loup.

L’Atelier des arts du Grand-Portage est ouvert tous les jours sauf le lundi à partir du 24 juin jusqu’à la Fête du travail en septembre, à la sacristie de l’église de Notre-Dame-du-Portage, située directement sur la route 132. Les artistes invitent d’ailleurs toute la population à découvrir leurs œuvres.