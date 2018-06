Dernier blitz pour le spectacle de Martin Matte au Centre Premier Tech

À près d’une semaine du grand spectacle de Martin Matte au Centre Premier Tech le 14 juin à 20 h, les préparatifs vont bon train. C’est aussi le dernier blitz de vente pour ceux qui n’ont pas encore leur billet, déjà 2 300 ont trouvé preneur.

«Lors de la mise en vente du spectacle en septembre, les 500 premiers billets ont trouvé preneurs la première journée, 800 billets en trois jours», affirme Pierre Levesque, directeur général de Rivière-du-Loup en spectacles, diffuseur de l’évènement.

Rivière-du-Loup est la seule ville dans l’est du Québec à présenter le spectacle de Martin Matte. Des écrans géants seront installés de chaque côté de la scène et la patinoire du Centre Premier Tech prendra des allures de salle de spectacle, grâce au travail d’une vingtaine de techniciens.

«Le retour de Martin Matte sur scène sera définitivement l’évènement d’humour de l’année dans la région. Nous avons des clients de Gatineau, de La Malbaie, de la région de Montréal, de la Gaspésie et de Québec qui ont acheté leurs billets et qui seront dans la région expressément pour le spectacle. Aussi, plusieurs clients de Rimouski et du Nouveau-Brunswick», souligne Pierre Levesque.

Côté logistique, tout est en place. La sécurité, la gestion des sièges au parterre, les bars, la billetterie, le personnel d’accueil et la technique, tout est prévu. Ce sont 75 personnes qui vont travailler à mettre en œuvre cette soirée, de près ou de loin. Les organisateurs peuvent toutefois compter sur leur expérience acquise l’an dernier avec le spectacle Elvis Experience au Centre Premier Tech.

Avec le spectacle «Eh la la..!» de Martin Matte, le public retrouvera l’auteur aguerri de la série Les beaux malaises, toujours provocateur, mais non moins chaleureux et humain. Son spectacle fait place à de nouvelles histoires à la saveur unique de Martin Matte, ce qu’attendent ses fans avec impatience. La soirée débutera avec l’humoriste Daniel Grenier en première partie. Les détails, les billets et le plan de la salle sont disponibles au www.rdlenspectacles.com.