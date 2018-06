«Toutes les poupées ne pleurent pas» remporte un prix au Gala Québec Cinéma

Depuis sa sortie, le court-métrage «Toutes les poupées ne pleurent pas» du réalisateur Frédérick Tremblay, diplômée de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup ne cesse de remporter des honneurs. Le 3 juin dernier, il est reparti avec l’Iris du meilleur court-métrage d’animation au Gala Québec Cinéma.

Ce film a été tourné dans la région, dans les studios d’Artefact, situés à Pohénégamook. «Toutes les poupées ne pleurent pas est un court-métrage sans dialogue d’une durée de 20 minutes, réalisé grâce à une technique d’animation image par image, à l’aide d’un succession rapides de photos qui créent le mouvement. Selon Pierre Lesage de l’ÉMCV qui a travaillé sur ce projet en tant que producteur, ce film a été un travail s’échelonnant sur quatre ans. Deux ans de scénarisation, un an pour créer tous les accessoires en papier et un an pour le tournage et le montage. «Toutes les poupées ne pleurent pas» peut également compter sur une trame sonore réalisée sur mesure.

Depuis sa sortie en mars 2017, ce court-métrage a été présenté dans une trentaine de festivals et a remporté une vingtaine de prix. Il est possible de voir ce film jusqu’au 10 juin gratuitement sur la plateforme en ligne de l’Office national du film.

Toutes les poupées ne pleurent pas, Frédérick Tremblay, offert par l'Office national du film du Canada

