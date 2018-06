Les finissants de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo présentent leurs montages

Le 8 juin, au cours d’un 5 à 7 festif, les finissants de la troisième cohorte du programme L’art du montage de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) serviront un coquetel des fictions, des publicités et des documentaires qu’ils ont brassés dans le cadre de leur formation.

Petites mains indispensables du cinéma, complices de l’ombre et alliés fidèles, les monteurs prêtent leurs yeux, leur sensibilité et leur savoir-faire au service des réalisateurs, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur le web. Les 22 étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup invitent la population à visionner leurs meilleurs travaux au cours d’une véritable célébration de l’image, à l’École de musique Alain-Caron. L’entrée est libre et gratuite. Un léger gouter sera servi à l’entracte.