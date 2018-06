Un rendez-vous musical chaque semaine à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup en spectacles propose pour la saison estivale des rendez-vous hebdomadaires musicaux qui débuteront officiellement le 1er juillet avec la Fête du Canada. Du 1er juillet au 22 aout, les Mercredis «shows» de la Goélette à Rivière-du-Loup accueilleront Ludovick Bourgeois, Mara Tremblay, Damien Robitaille, Jérôme Couture, Lisa Leblanc (exceptionnellement un vendredi), That’s All Folk et Kevin Parent.

La programmation débutera sur les chapeaux de roues avec le groupe Les Porn Flakes, avec Sébastien Plante des Respectacles et Lulu Hugues comme artistes invités, le 1er juillet pour la Fête du Canada. Ce spectacle sera présenté en plein air au Carré Dubé à 21 h. Il sera déplacé au Centre Premier Tech en cas de mauvaise température. Le 1er juillet, l’ouverture du site du Carré Dubé aura lieu à 19 h, avec de l’animation pour les enfants. La soirée musicale débutera avec Pierre Berger en trio à 20 h, puis se poursuivra avec les Porn Flakes.

«Il n’y aura pas de feux d’artifice cette année, en raison du budget qui nous est alloué. Nous nous sommes basés sur un sondage et 90 % des répondants ont dit qu’ils préféraient avoir un spectacle rock plus gros, sans feux d’artifice», explique le directeur de Rivière-du-Loup en spectacles, Pierre Lévesque.

MERCREDIS «SHOWS»

À partir du 11 juillet, la scène de la Goélette s’animera avec les prestations des différents artistes qui s’y arrêteront cet été. Ludovick Bourgeois, gagnant de la Voix 5 y sera en formule intime le 11 juillet dès 20 h, avec en première partie Érika Gamache. L’auteure-compositrice-interprète Mara Tremblay sera en spectacle à Rivière-du-Loup le 18 juillet à 20 h. Elle viendra présenter les chansons de son nouvel album, «Cassiopée». Benoit Murray assurera la première partie de ce spectacle.

«Ces spectacles attirent non seulement les gens de la région qui veulent se divertir pendant l’été en allant voir des spectacles, mais aussi des touristes, pour qui c’est parfois une raison pour rester un soir supplémentaire dans notre région», ajoute Marie-Claude Durand de Rivière-du-Loup en spectacles.

Le 25 juillet, le déjanté et original Damien Robitaille montera sur les planches de la Goélette. Il proposera une version plus intime de son spectacle, en trio dès 20 h. La toute première artiste en résidence du Centre culturel Berger, Véronique Bilodeau, se produira en première partie. Jérôme Couture sera en spectacle la semaine suivante, le 1er aout et présentera le matériel de son nouvel album «Gagner sa place». Exceptionnellement, la Goélette de Rivière-du-Loup accueillera Lisa Leblanc un vendredi, le 10 aout. «C’est un grand spectacle, à toutes les fois où nous l’avons reçue, nous avons fait salle comble», explique Pierre Lévesque. En première partie, Benoit Ouellet, alias Kourage est prévu à l’horaire. Le 15 aout, le groupe That’s All Folk, composé de Michel Hénault, Régis Savard, Sylvie Belzile et Réal Chouinard, interprètera les succès folk des années 60 et 70.

Le porte-parole du Réseau d’organisateurs de spectacles de l’est du Québec, Kevin Parent, viendra clore la programmation louperivoise le 22 aout à 20 h avec les chansons de son nouvel album «Kanji», accompagné de ses guitares et son harmonica.

En cas de mauvais temps, tous ces spectacles de la série des Mercredis «shows» seront présentés sur la scène du Centre culturel Berger, en formule cabaret, ou debout, dans le cas de Lisa Leblanc. La décision de déplacer les spectacles au Centre culturel plutôt qu’à la Maison de la culture, sur la rue du Rocher, s’explique par la chaleur accablante de la salle, où il n’y a aucune climatisation.

Les avis de changement de lieu seront publiés sur le site web www.rdlenspectacles.com et sur la page Facebook du Centre culturel Berger. Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre culturel Berger, sur place lors des soirées de spectacles ou encore sur le site web de Rivière-du-Loup en spectacles.