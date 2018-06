Le Rainbow Submarine dévoile sa série estivale de spectacles

Le 8 juin à 20h, le Rainbow Submarine, en collaboration avec Sonothèque, l’École de Boxe Olympique de Rivière-du-Loup, Espace Centre-Ville, la Microbrasserie les Fous Brassant et le Studio 46a, organise le tout premier Show de ruelle à Rivière-du-Loup.

Au programme, une scène extérieure montée dans une étroite ruelle pour un plateau double dansant : Anatole et Beat Sexù, deux projets émergents de Québec. Cette première aura lieu au 510, rue Lafontaine, dans l’allée permettant d’accéder au stationnement derrière le magasin Vézina Mode, et sera accessible gratuitement. Une contribution volontaire sera toutefois demandée au public après les deux prestations, et sera redistribuée aux groupes

Pour la première fois, le Rainbow Submarine annonce une programmation de cinq évènements musicaux. Tout au long de l’été, Rivière-du-Loup accueillera donc la scène musicale émergente québécoise représentée par Beat Sexü, Anatole, Jérôme 50, Simon Kearney et Saligaude. Une autre première : le Rainbow Submarine accueillera pour la première fois un projet étranger, le duo électro-pop RIVE, d’origine belge. Cette série de spectacles répond aux objectifs de proposer une scène musicale émergente à Rivière-du-Loup et de dynamiser culturellement le centre-ville par une offre unique.

Le Rainbow Submarine est un organisme de diffusion alternatif, ayant pour mission d'offrir une scène à Rivière-du-Loup aux projets musicaux québécois et émergents sous plusieurs formules afin de faciliter l’accès à la culture émergente du Québec et de soutenir ces initiatives culturelles.