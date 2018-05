Rire en toute liberté avec Peter MacLeod

L’humoriste Peter MacLeod présentera son 5e spectacle en solo «Libre»au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 2 juin. Il y exposera sa vision de la liberté, en dressant un portrait de la société actuelle, sans manquer de faire rire son public.

«C’est le fun de voir que j’ai autant de plaisir à faire mon métier. Les gens vont découvrir un gars qui est bien sur la scène. Avec les années, je deviens un peu plus posé, j’installe quelque chose. Dans mon numéro, j’explique à la fois ce qui nous éloigne et ce qui nous rapproche de la liberté», explique l’humoriste.

Ce dernier a pris un recul de trois ans pour préparer ce 5e spectacle. «Je suis très observateur de la société, comme la plupart des humoristes. L’actualité change, la vie évolue et je ne suis pas très nostalgique, je dresse en même temps un portrait de la société», souligne Pete MacLeod.

Il abordera entre autres la dépendance aux cellulaires et aux médias sociaux, un numéro qui selon lui touche justement la cible et déclenche de nombreux rires dans la salle, ainsi que les thèmes de la consommation et du mensonge. Ce spectacle est présenté en supplémentaire le 2 juin au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, dès 20h. Il est possible de se procurer des billets au www.rdlenspectacles.com ou en personne au 85, rue Ste-Anne à Rivière-du-Loup.