Appel de projets pour un marathon de création à Trois-Pistoles

Les 25, 26 et 27 juillet à Trois-Pistoles se tiendra le premier Marathon de la création. Sous le thème de la rencontre des genres, cinq artistes professionnels de la région du Bas-Saint-Laurent auront droit à une résidence de création de deux jours dans la ville de Trois-Pistoles.

Chaque lieu de création sera attribué par un tirage au sort. Chaque artiste disposera de 10 à 15 minutes pour présenter son œuvre ou sa performance. Les résidences se tiendront en simultané à la Forge à Bérubé, au quai de Trois-Pistoles (sous le gazebo), à la fenêtre du 2e étage de la Cantine D’Amours, au Centre-femmes Catherine-Leblond et à la Maison du Notaire. Ces résidences donneront naissance à cinq œuvres ou performances qui seront présentées au public le 27 juillet en soirée sous forme de rallye. Un premier départ se fera à 18 h et le deuxième à compter de 20 h.

Le Marathon de la création vise à reconnaitre et faire rayonner le travail des artistes professionnels bas-laurentiens, assurer un réseautage artistique et culturel, dynamiser le cente-ville par l’art et reconnaître Trois-Pistoles comme lieu de création incontournable.

Pour obtenir de l’information supplémentaire concernant les mises en candidature, il est possible de contacter Soraïda Caron à soraidacaron@outlook.com ou par téléphone au (581)-645-8430.