Aider les enfants à apprivoiser leurs émotions

Une orthopédagogue à la retraite, Denise Normand-Guérette et son conjoint Jacques Guérette, natif de Trois-Pistoles, ont collaboré avec sept autres auteurs afin d’écrire un livre intitulé «À la découverte d’insécurités et de volonté de puissance» pour aider les enfants à mettre des mots sur leurs émotions.

L’ouvrage se démarque des autres œuvres destinées aux enfants puisqu’il est illustré par des photographies réalistes. Il s’adresse à la fois aux enfants à travers une histoire et aux adultes, à qui certaines parties des textes sont dédiées. «La première grande insécurité qu’un enfant va vivre est le choc de la naissance. À travers les questions posées dans le livre et l’histoire, on veut les amener à parler de leurs propres insécurités et donner des pistes aux parents. L’insécurité n’est pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle est normale et il faut s’en servir pour avancer dans la vie avec prudence», explique Denise Normand-Guérette, qui en a fait son projet de retraite. Le but recherché est également d’aider les jeunes à développer leur intelligence émotionnelle.

Le livre aborde également la volonté de puissance (Je suis capable), un moteur interne chez les enfants qui les pousse à vouloir agir par eux-mêmes. «C’est basé sur les histoires vraies des auteurs. On veut donner des pistes aux parents parce que la volonté de puissance doit être encadrée par des balises. Il faut amener les enfants à faire des choix pour leur permettre de développer leur autonomie et leur identité. Si on ne leur met pas de limites, on risque d’en faire des enfants-rois», souligne Mme Normand-Guérette.

Le livre est utilisé comme outil de prévention par la Société de recherche en orientation humaine, un organisme sans but lucratif oeuvrant pour le renforcement de l’identité humaine, qui est un équilibre entre les besoins rationnels, émotionnels et instinctifs. La plupart des auteurs sont d’ailleurs rattachés à l’organisme.

Le livre est en vente au www.sroh.org ou encore la librairie J.A. Boucher de Rivière-du-Loup.