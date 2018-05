Un homme et ses passions en supplémentaire à L’Isle-Verte

Les deux premières représentations de la pièce «Un homme et ses passions» se feront à guichets fermés, le vendredi 25 mai et le dimanche 27 mai, à la Cour de circuit de L’Isle-Verte. Pour répondre à la demande du public, il y aura donc une supplémentaire, le vendredi 1er juin, à compter de 19 h 30.

« Le succès de cette pièce tant attendue témoigne de la qualité des spectacles que nous offrons au public et indique que la Cour de circuit de L’Isle-Verte est de plus en plus reconnue comme un foyer culturel important pour la région», a commenté Paul Fortier, responsable de la programmation de la Cour de circuit, un bâtiment patrimonial géré par la Fondation du patrimoine de L’Isle-Verte.

La pièce originale du Théâtre populaire Desjardins de L’Isle-Verte rend hommage à un grand pionnier de L’Isle-Verte, Émilien Michaud. Il a été maire de L’Isle-Verte et le premier préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Il a aussi été l’un des chefs de file du dossier de restauration de la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

La pièce est le fruit de plusieurs rencontres de Maurice Dumas et de Jocelyne Michaud avec Émilien Michaud. Tous trois se sont vus régulièrement à l’hiver 2017, rencontres au cours desquelles ont été glanés les paroles et les souvenirs du pionnier. Il reviendra à André Gamache l’honneur d’incarner le personnage d’Émilien Michaud. Il sera accompagné des comédiens Vicky Dumont et Victor Dionne. Maurice Dumas et Jocelyne Michaud signent la mise en scène du spectacle.

Les billets, sont disponibles au guichet virtuel lepointdevente.com. La production de la pièce a été rendue possible grâce au soutien de la famille Michaud et du Comité culturel de L’Isle-Verte. Il est également possible de réserver au 418-898-3000.