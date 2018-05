L’Ensemble vocal Rythmick présente «Du bonheur dans les étoiles»

L’Ensemble vocal Rythmick convie la population à assister à son spectacle «Du bonheur dans les étoiles» qui aura lieu au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 1er juin à 20 h.

Sous la direction musicale de Julie Boudreau, les 33 choristes interprèteront notamment des chansons de Lady Gaga, Andréanne A. Malette, Kesha, Ed Sheeran, Patrice Michaud et de nombreux autres artistes qui font fureur à l’heure actuelle. Accompagnés de quatre excellents musiciens, les choristes feront assurément passer le public par toute une gamme d’émotions, car ils sont remplis d’une passion et d’un dynamisme contagieux. Les billets sont en vente au rdlenspectacles.com, à la billetterie du Centre culturel Berger et chez Chaussures Rioux.