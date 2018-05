Le Tremplin de Dégelis récompense ses gagnants

Du 15 au 20 mai s’est déroulée la 19e présentation du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis. Les 30 participants ont offert des prestations impressionnantes, fait vivre au public une gamme d’émotions et ont séduit le jury.

Phil Athanase de Dieppe est reparti avec les grands honneurs dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Il a également remporté une participation à l’émission Belle et Bum diffusée à l’antenne de Télé-Québec, de même que la bourse SODEC et le coup de cœur CIBM FM 107.

La lauréate de la catégorie interprète 18 ans et plus est Anne-Virginie Bérubé de Québec. Elle a également été le coup de cœur du mercredi et a remporté une participation à Ma première Place des Arts.

Gabrielle Lefrançois-Paré de Sainte-Anne-de-Beaupré a remporté le concours dans la catégorie Interprète 13-17 ans. Elle est repartie avec le prix du Festival international de la chanson de Granby.

Le lauréat de la catégorie humour est Rolly Assal de Montréal. Il a également reçu la mention «Numéro coup de cœur» du jury, a remporté le prix ComediHa ! et le prix de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour.

Naomie Turcotte (Interprète 13-17 ans) a reçu la mention du coup de cœur du jeudi, et le coup de cœur du vendredi a été remis à Julien Tremblay (humour) de Témiscouata-sur-le-Lac.

Le prix de la Fabrique culturelle a été remis à Félix Leblond (auteur-compositeur-interprète). Il a aussi remporté le prix «Coup de cœur» de l’organisme de diffusion de spectacles les 4 Scènes du Témiscouata et une participation à la série Découvertes de Vitrine sur la relève de Québec.

Nadia Kessiby a pour sa part remporté un stage d’observation à l’École nationale de l’humour. Le coup de cœur CIBM FM 107 a aussi été remis à Mathieu Boucher (auteur-compositeur-interprète) de Rivière-du-Loup.

Le prix de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec a été remis aux participants Mathieu Boucher, Félix Leblond, Frédérick Tremblay, Lauma, Phil Athanase et Cloé Charron. Finalement, le prix «Coup de cœur du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup a été remis à Naomie Turcotte (Interprète 13-17 ans).