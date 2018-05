Les finalistes de la 19e édition du Tremplin

Les demi-finalistes retenus dans le cadre de la 19e édition du Tremplin de Dégelis, le rendez-vous de la chanson et de l’humour, ont offert des performances remarquables lors des 3 demi-finales qui ont été présentées du mercredi 16 mai au vendredi 18 mai.

Voici les 12 finalistes qui ont réussi à se tailler une place pour la finale. Notons les noms de Mathieu Boucher, de Rivière-du-Loup, et Julien Tremblay de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce sont les représentants du KRTB.



Dans la catégorie Auteur-compositeur-interprète

Félix Leblond de Lévis

Mathieu Boucher de Rivière-du-Loup

Phil Athanase de Dieppe



Dans la catégorie Interprète 18 ans et plus

Anne-Virginie Bérubé de Québec

Mélanie Forgues de Delson

Claudia Caron de L’Ancienne-Lorette



Dans la catégorie Interprète 13-17 ans :

Arnaud Quintal-Émard de Granby

Gabrielle Lefrançois-Paré de Ste-Anne-de-Beaupré

Naomie Turcotte de Québec



Dans la catégorie Humour

Nadia Kessiby de Montréal

Rolly Assal de Montréal

Julien Tremblay de Témiscouata-sur-le-Lac



Venez entendre et encourager ces artistes de la relève lors de la grande finale, animée par le porte-parole Mario Tessier, présentée ce dimanche dès 19 h 30 à Place Desjardins.

La programmation complète est disponible au www.festivalletremplin.com. Les billets sont en vente en ligne sur le site Internet du Tremplin ou au 1 877 334-3547, poste 203 ou au 418 853-3233.



Le Tremplin, c’est une semaine de spectacles professionnels présentés à Dégelis «Ville d’accueil» au Témiscouata. À vous de découvrir les artistes de demain.