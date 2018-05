Spectacle de fin d’année de la Voie musicale de l’école Joly

Les élèves de la Voie musicale de l’école Joly de Rivière-du-Loup invitent la population à leur spectacle de fin d’année le 17 mai à 19 h à l’École de musique Alain-Caron de Rivière-du-Loup, intitulé «G.U.I.T. 72 en pixels».

Ce projet de spectacle grandiose, entièrement conçu, réalisé et présenté par les élèves de la Voie musicale s’est vu décerner le 2e prix à la finale locale du Défi OSEntreprendre. Les billets sont en prévente au secrétariat des écoles Roy et Joly et seront disponibles le soir même à l’entrée de l’école de musique.

Pour de plus amples informations, il est possible de contacter le 418-862-5003 (secrétariat de l’école Joly) ou le 418 862-0562 (secrétariat de l’école Roy).

Le groupe a obtenu une médaille d’or au Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent cette année. La Voie musicale est un programme de l’école Joly composée de 20 guitaristes âgés de 9 à 12 ans dirigé par Sophie Jalbert, enseignante de musique. Il s’est démarqué de diverses façons en remportant entre autres le Prix Essor national Télé-Québec 2016 pour la qualité pédagogique de ce cheminement et pour son impact sur la persévérance et la motivation scolaire des élèves.