Concert d’orgue à Rivière-du-Loup

L’organiste Claude Girard offre un concert d’orgue à l’église de Saint-Patrice à Rivière-du-Loup le 27 mai à 14 h. L’entrée est libre. Le programme, un répertoire solo, renfermera un mélange d’œuvres écrites pour l’instrument et quelques transcriptions, dont des pièces de Bach, des sonates d’église pour orchestre de Mozart, de Gabriel Fauré et de J. Bonnet.

L’instrument subit régulièrement une révision de l'harmonie au niveau sonore et il est présentement le plus considérable à l'est de Québec. La famille Girard a fêté en 2017 son 90e anniversaire comme «organiste-titulaire» des grandes orgues, concernant, oncle Willie (1927-1942), le père de Claude Girard, Adrien (1942-1979) et Claude Girard (1979-).