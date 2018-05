La Forge à Bérubé de Trois-Pistoles accueille la musique de Dany Placard

Dany Placard sera en spectacle à la Forge à Bérubé les 19 et 20 mai à 20 h 30, à l’occasion des premiers spectacles de la programmation estivale de l’organisme L’œil de la tempête.

L’auteur-compositeur-interprète Dany Placard est revenu l'automne dernier avec «Full Face», un album qui lui aura pris 3 ans à concrétiser. L’époque des harmonicas et des guitares sèches est derrière lui. Il entre dans l’ère des guitares électriques lourdes et des tonalités rock alternatif. Le musicien explore des tons plus grunges, particulièrement inspiré de Nirvana, Alice In Chains et de Radiohead, mélangeant ses textes aux images sombres à une musique plus lumineuse.

La Forge à Bérubé ouvrira ses portes à 19 h 30. À la suite des spectacles, tous sont invités à poursuivre la soirée au légendaire Bar Chez Boogie. Les billets pour les spectacles sont en vente en ligne dès maintenant au www.lepointdevente.com/billets/loeildelatempete. Seulement une centaine de billets seront disponibles. Il est possible de joindre l’organisme par courriel au loeildelatempete@gmail.com.