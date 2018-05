Le printemps amènera les 50 membres du Choeur des jeunes de Vincent-d'Indy à la rencontre des gens de leur pays pour offrir un concert-hommage à Gilles Vigneault à l’église de L’Isle-Verte le 23 mai à 19 h.

Les mots de Gilles Vigneault, chantés par ces jeunes et belles voix de 13 à 17 ans, résonneront dans les voutes des églises de long du fleuve Saint-Laurent. Dirigé par le chef de choeur François A. Ouimet, le choeur offre des prestations à Montréal et ses environs, notamment à la Maison Symphonique, et s’est produit notamment à l’émission Virtuose, animée par Gregory Charles.

À L’Isle-Verte, le concert accueillera aussi des élèves des programmes de musique de l’école Moisson-d’Arts et de l’école La Chanterelle de Saint-Paul-La-Croix. Ce chœur est composé d’une vingtaine d’enfants qui auront préparé des chants à partager avec les jeunes en visite.

Le concert sera présenté gratuitement. Les contributions volontaires recueillies au terme de la soirée seront remises aux écoles de L’Isle-Verte et de Saint-Paul-La-Croix pour l’achat d’instruments de musique.