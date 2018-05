Un 12e Festival-concours de musique couronné de succès

Le Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, qui célébrait cette année son 12e anniversaire, a pris fin le 29 avril après avoir entendu 510 concurrents, un nouveau record. Le nombre de jeunes à s’y présenter se chiffre maintenant à plus de 3 500 depuis sa création en 2007.

Avec la participation de plusieurs grands ensembles, de groupes de musique de chambre, les nouveaux projets pilotes en comédie musicale et création musicale et le nombre de solistes qui ne cesse d’augmenter, le Festival-concours a dû restructurer les auditions pour arriver à entendre tous les participants. Divers ateliers de formation musicale ont été offerts lors de l’évènement.

Du 16 au 22 avril, 13 juges professionnels, ont écouté et évalué les participants. Ces derniers recevaient des commentaires écrits sur leurs interprétations, des certificats de participation et des médailles. Plusieurs centaines de personnes sont venues apprécier cette relève, puisque l’accès aux auditions est gratuit. Les activités du Festival-concours se sont déroulées à la Maison de la culture, au Camp musical Saint-Alexandre, à l’église Saint-Patrice et au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup pour le concert-gala.

Présenté le 29 avril, le concert-gala a permis aux participants s’étant le plus démarqués de se produire à nouveau. Un total de 56 musiciens sont montés sur la scène lors de 18 prestations distinctes. Les spectateurs ont également pu entendre l’ensemble vocal de l’ecole Gérard-Collin de Témiscouata-sur-le-Lac comptant 17 membres, sous la gouverne de Chantale Paradis.

Les bourses d’excellence en classes régulière et avancée ont été décernées à Antoine Demers (trombone) de Rivière-Bleue et Leeza-Ann Bélanger-Cayouette (chant) de La Pocatière, tandis que la prestation du jour a été octroyée à Cédric Bélanger en violoncelle, de Rimouski.

Les lauréats ont reçu un total de plus de 5 300$ en bourses offertes par les commanditaires, ainsi que des séjours au Camp musical Saint-Alexandre pour une valeur de 1 500 $ et deux prix pour une prestation musicale à Cacouna en concerts. Au total depuis sa création, le Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent aura distribué plus de 75 000 $ en prix.

La présidente-directrice générale du Festival-concours de musique, Manon Thériault est particulièrement fière du travail accompli par les jeunes musiciens. Elle a également souligné le travail de son comité organisateur et de tous les bénévoles impliqués dans le Festival-concours de musique. Grâce aux partenaires, à la reconnaissance du milieu et à l’engagement officiel de la MRC de Rivière-du-Loup comme partenaire majeur, le Festival-concours pourra poursuivre sa mission auprès des jeunes.

Voici la liste complète des boursiers :