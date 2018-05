Les orchestres de l’École polyvalente La Pocatière raflent la mise

L’harmonie Musiquande et le stage band Mélojazz, sous la direction de Christian Roussel, participaient, le 11 mai dernier, au Music Showcase Festival à Hershey en Pennsylvanie aux États-Unis. Ils y ont reçu pas moins de huit trophées pour leurs performances. Tout un accomplissement.

En plus de se mériter la première place dans leur catégorie respective, des trophées «outstanding section» ont aussi été remis aux percussionnistes, aux saxophonistes et aux vents de l’harmonie.

Du côté de l’ensemble de jazz, Nicko Huard a reçu un trophée pour son solo de saxophone baryton dans «It don’t mean a thing» de Duke Ellington, tandis que Marylie Bérubé s’est illustrée pour son solo de saxophone alto dans Birdland de Joe Zawinul.

L’harmonie Musiquande a obtenu la note de 93% pour sa performance des pièces Congolese de William Owens et Twittering machine de Brian Balmages. Cette note lui confère la mention «superior», la plus haute en compétition aux États-Unis.

Malgré les succès obtenus à New York, Boston et Chicago lors des dernières années, c’était la première fois depuis 2005 que l’orchestre obtenait la mention «superior» en compétition américaine.

L’harmonie, le stage band et l’ensemble de drumline de l’École polyvalente La Pocatière participeront le weekend prochain au Festival des harmonies de Sherbrooke, le plus grand rassemblement du genre au pays. Nul doute qu’ils sauront représenter notre commission scolaire avec brio.