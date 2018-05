Les finissants de l’École des métiers du cinéma et de la vidéo présentent leurs documentaires

Alors que les projecteurs chauffent à Cannes, l’École des métiers du cinéma et de la vidéo (ÉMCV) du Cégep de Rivière-du-Loup s’échauffe pour sa fête annuelle du documentaire, le 20 mai prochain.

Les 26 courts-métrages des 26 finissants de la 10e cohorte du programme en Techniques de réalisation de films documentaires seront alors projetés en grande première à l’École de musique Alain-Caron (ÉMAC). Ces projets de fin d’études seront répartis entre trois programmes, d’environ deux heures chacun. Le premier programme débutera à 13 h 30, le deuxième à 16 h 30 et le troisième à 20 h.

Les étudiants ont consacré les quatre derniers mois à la scénarisation, au tournage et au montage de leurs œuvres. Tournés aux quatre coins du Québec, mais aussi en France, en Afrique du Sud et au Mexique, leurs courts métrages abordent une grande diversité de sujets qui reflètent leurs préoccupations et témoignent de la liberté qui leur est accordée.

Les réalisateurs qui présenteront leurs films sont : Juliette Bastide, Laurence Bourgaud, Virginie Bussière Foster, Nicolas Caraglio, Simon Croz, Fréderique-Anne Desmarais, Sophie Ducas, Geneviève Dunn, Alexandre Fouquet, Marie Gareau, Mathieu Germain, Michel Grondin, Aurèle Guyot-Nessi, Jesse Henrie, Céline Klein, Laura Lardeux, Sabrina Marcoux, Lucile Mémin, Maggie Mercier, Simon Moatti-Huc, Étienne Nadeau, Francis Pelletier, Mathieu Quirion, Maxime Rey, Ombeline Thomassin et Noé Vincent. L’entrée est gratuite pour les trois séances.